الحكومة تقر «منصة رقمية وحيدة» للمستثمر وتعد بمراجعة شاملة لقانون الاستثمار وتسريع التنمية

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصص للنظر في تطوير منظومة الاستثمار.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التوجهات المضمنة بمشروع الميزان الاقتصادي والمنوال التنموي الجديد، والذي سيتم تجسيده من خلال مخطط التنمية 2026-2030، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد وفي سياق مواصلة العمل على تطوير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة.

وشدّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على الضرورة القصوى لتحفيز بيئة الاستثمار بهدف جذب المزيد من المستثمرين التونسيين والأجانب، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.

وأوضحت أن المقاربة التنموية الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين:

تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

خلق الثروة وتعزيز الإنتاج والترفيع في النمو الاقتصادي.

كما أكدت أن تطوير المنظومة الاستثمارية هو جزء من رؤية وطنية شاملة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتين وصامد يقوم على التعويل على الذات والخيارات الوطنية، مشيرة إلى أن تشغيل الشباب يمثل أولوية قصوى للدولة، تماشياً مع توجيهات سيادة رئيس الجمهورية.

كلمات البحث :استثمار;الحكومة;منصة رقمية