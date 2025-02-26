الحمامات: إصابة كهل بعدوى داء الكلب



أعلن المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة، أن مصالح الادارة الجهوية للصحة سجلت مساء أمس الثلاثاء اصابة كهل قاطن بمعتمدية الحمامات بداء الكلب، مؤكدا أنّه تم إيواء المصاب المذكور بأحد مستشفيات تونس العاصمة.

وأضاف، في تصريح لوكالة « وات »، اليوم الأربعاء، أن فريق الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بنابل والدائرة الصحية بالحمامات ومصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تنقلت منذ صباح اليوم الى مكان إقامة المصاب للتثبت من الحالة الصحية لأفراد عائلته والتثبت من مصدر العدوى، إلّا أن المعلومات المستقاة من العائلة تفيد بأنّه لم يتعرض إلى أي عملية عض أو خدش او لحس على جرح مفتوح.

وشدّد، في السياق ذاته، على أن طريقة انتقال الفيروس تكون بالعض او الخدش او اللحس على جرح مفتوح من حيوان من الثديات ذات الدم الحار (كلاب او قطط او فئران)، ولم يتم تسجيل أي تنقل للفيروس من إنسان الى إنسان.

وأبرز أن المصالح الصحية تولت تلقيح كل افراد عائلة المصاب بالعدوى والقريبين منه، وذلك في اطار تنفيذ الاجراءات الوقائية والبروتكول الصحي المعتمد للتعاطي مع عدوى داء الكلب.

وأكّد أن المصالح الصحية والفلاحية تواصل البحث في اسباب العدوى في محيط المنزل وحتى على مستوى المسار الذي استعمله المصاب او مر به قبل اكتشاف الاصابة بالعدوى.

كلمات البحث :إصابة;الحمامات;داء الكلب;كهل