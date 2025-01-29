الحمامات : الكشف عن شبكة تحيل عبر منصات التواصل والاحتفاظ بأجنبي

كشفت وحدات الحرس الوطني بمنطقة نابل عن شبكة تحيل عبر منصات التواصل الاجتماعي واحتفظت في هذا الشأن بشخص أجنبي « تورط في عمليات تحيل، حيث تعمد تسلم مبالغ مالية من عدد من المواطنين بطرق غير قانونية » وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني نشرته مساء الثلاثاء 28 جانفي 2025.

وأضاف المصدر في هذا الخصوص أن وحدات الحرس كانت تلقت معلومات دقيقة تفيد بنشاط مشبوه لهذا الشخص على شبكات التواصل الاجتماعي والذي « يدعي امتهانه التطبيب والشعوذة بالاستعانة بطرف أجنبي آخر مقيم بدولة أجنبية، حيث تم فتح تحقيق في الموضوع »، مؤكدا أن التحريات أسفرت عن « ضبط المشتبه به وإثبات تورطه في عمليات التحيل المذكورة ».

وذكر أنه تمت إحالة المعني بالأمر على الجهات القضائية لمواصلة الإجراءات القانونية بحقه.

وجددت الإدارة العامة للحرس الوطني دعوتها للمواطنين للإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو محاولة تحيل على الرقم 71860135 حفاظًا على حقوقهم وسلامتهم.

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