الحمامات: انتشال جثّة الشاب الذي سقط في بئر مهجورة

تولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل إخراج ومعاينة جثة شاب يبلغ من العمر 32 سنة من داخل بئر عمقها حوالي 12 مترا والكائنة بمنطقة وادي باطن من معتمدية الحمامات حيث تم تسليمها إلى وحدات الحرس الوطني.

يُذكر أنّ « أعوان الحماية المدنية بنابل انطلقوا منذ فجر الأربعاء، في شفط المياه الملوثة واستخراج الغازات السامة ببئر مهجروة بمنطقة وادي باطن من معتمدية الحمامات من أجل إخراج شخص سقط في هذه البئر المهجورة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري.

وأوضح المشري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الأعوان تحولوا إلى منطقة واد باطن بالحمامات فجر الأربعاء فور إعلامهم بسقوط شخص في بئر بالمنطقة، وذلك من أجل محاولة انقاذه واسعافه لكن تبيّن أنّه سقط في بئر مهجورة، ما يتطلّب اتخاذ اجراءات وقائية للاعوان قبل النزول الى البئر، ومن بينها بالخصوص شفط المياه الملوثة التي تحجب الرؤية واستخراج الغازات السامة التي تتكون بالآبار المهجورة.

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