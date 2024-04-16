الحمامات: تفكيك شبكة لبيع سماعات وتوابعها تستعمل في عمليات الغش في الامتحانات

أصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء، بلاغا أعلنت فيه أنه على إثر توفر معلومات لدى إطارات وأعوان فرقة الطريق العمومي بالحمامات مفادها تعمد نفرين بيع سماعات تستعمل في عملية الغش في الامتحانات بمحيط إحدى المؤسسات التربوية بالجهة وإلقاء القبض عليهما على متن سيارة خاصة والعثور بحوزتهما على 74 بطارية صغيرة، 05 سماعات، 05 بطاقات الكترونية وتقديمهم الى مقر فرقة الشرطة العدلية بالحمامات للتحري معهما.

وبالتحري معهما تبين اعتزامهما التفويت بالبيع في التجهيزات المذكورة لنفر آخر قصد ترويجها واستغلالها في الغش في امتحانات وطنية بالمؤسسات التربوية، كما أمكن القبض عليه والعثور بحوزته على 120 بطارية و05 كوابل شحن خاصة بسماعات الكترونية دقيقة تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل « مسك أشياء مجهولة المصدر بغاية بيعها واستغلالها في الغش في امتحانات وطنية » والأبحاث متواصلة.

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