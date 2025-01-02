الحماية المدنية: إنقاذ 83 شخصا وإنتشال 27 جثة إثر غرق مركبي هجرة غير نظامية بقرقنة

تمكّنت وحدات الحماية المدنية بصفاقس من إنقاذ 83 شخصا وانتشال 27 جثة إثر حادثة غرق مركبي هجرة غير نظامية يقلان أفارقة من دول جنوب الصحراء، جدّت مساء أمس الأربعاء، على بعد 3 أميال من سواحل العطايا بجزيرة قرقنة، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس زياد الزديري.

وأوضح الزديري، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم نقل 5 أشخاص من بين الناجين إلى المستشفى الجهوي بقرقنة لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تم تسليم الجثث للحرس البحري حتى يتم نقلها إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس.

وأكّد أن عملية البحث عن المفقودين مازالت متواصلة بتضافر جهود أعوان الحماية المدنية، والحرس البحري، والهلال الأحمر التونسي.

من جهته، أشار وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1 والناطق الرسمي باسمها، هشام بن عياد، إلى فتح بحث تحقيقي في هذه الحادثة المتعلقة بإجتياز الحدود خلسة.

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