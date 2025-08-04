الحماية المدنية: اليوم السباحة غير ممكنة

أعلن المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ اليوم الإثنين، بأن « البحر اليوم يكون شديد الاضطراب بسبب الرياح القوية، وبالتالي فإن السباحة غير ممكنة ».

وأضاف المتحدث باسم الحماية أن البحر شهد منذ أمس الأحد منخفضا للضغط الجوي شكل تيارات قوية وبالتالي فإن الأمواج مازالت متقاطعة وتتقلص سرعة الرياح بعد ظهر الثلاثاء »، مؤكّدًا على « ضرورة الحذر عند السياحة والتقيد بالتوصيات والتعليمات ».

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