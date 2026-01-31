الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بإجراءات السلامة

دعا الديوان الوطني للحماية المدنية، كافة المواطنات والمواطنين إلى توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بإجراءات السلامة، وذلك تحسّباً للتقلبات الجوية المنتظرة اليوم السبت، والتي تتمثل خاصة في هبوب رياح قوية إلى قوية جدا مرفوقة بأمطار محليا هامة، في عدد من جهات البلاد.

وفي هذا الإطار، أوصى الديوان الوطني للحماية المدنية مستعملي الطرقات، بالتخفيض من السرعة وتوخي الحذر، نظرا لتأثير الرياح القوية على توازن العربات خاصة بالطرقات المفتوحة والجسور، والانتباه من خطر سقوط الأجسام المتطايرة كالأشجار واللوحات الإشهارية وأعمدة الإنارة، كما دعا إلى تجنب مجاوزة الشاحنات الثقيلة والحافلات، لما قد ينجر عن تمايلها من حوادث خطيرة.

كما أوصى بتشغيل أضواء جميع العربات، بما في ذلك الدراجات النارية، حتى أثناء النهار لتحسين الرؤية، في ظل الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية ومضاعفة مسافة الأمان بين العربات بسبب ازدياد مسافة الكبح على الطرقات المبللة، ودعا إلى عدم المجازفة بعبور الأودية أو تجمعات المياه مهما كانت قوّة العربة، والتأكد من سلامة مسّاحات الزجاج (ماسحات المطر) قبل الانطلاق.

وبالنسبة لمستعملي الطرقات بالجنوب، أفادت الحماية المدنية بأنّه من المنتظر تسجيل رمال وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني كبير في مستوى الرؤية، وعند انعدام الرؤية كليّا، يتعيّن التوقف في مكان آمن بعيدا عن حافة الطريق.

ونبّه الديوان الوطني للحماية المدنية، جميع البحّارة إلى توخي الحذر الشديد وتجنب الإبحار خلال هذه الفترة، داعياً مستعملي الطريق بولايات جندوبة، باجة، بنزرت، نابل، تونس الكبرى… إضافة إلى ولايات توزر، قبلي، مدنين وتطاوين إلى مضاعفة الانتباه والالتزام الصارم بقواعد السلامة المرورية.

وأكّد الديوان الوطني للحماية المدنية جاهزيته التامة لمتابعة تطورات الوضع والتدخل عند الاقتضاء، داعيا الجميع إلى التعاون والتقيد بالتوصيات حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

