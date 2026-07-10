الحماية المدنية تقوم بـ244 عملية لإطفاء الحرائق خلال الـ24 ساعة الماضية



قامت وحدات الحماية المدنية خلال الــ 24 ساعة الماضية، من الساعة 06:00 من يوم أمس الخميس إلى الساعة 06:00 من اليوم الجمعة، بـ244 تدخلا لإطفاء الحرائق من بين 739 تدخلا.

وتتوزع التدخلات، وفق بلاغ للمتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الجمعة، إلى 282 تدخلا للاسعاف في غير حوادث المرور و197 تدخلا في مجال النجدة والانقاذ على الطرقات و244 تدخلا لإطفاء الحرائق، إضافة إلى 6 تدخلات على الشواطئ و 10 تدخلات في مجالات أخرى.

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