الحماية المدنية تُحذّر من التيار البحري الساحب

دعا الديوان الوطني للحماية المدنية في مجموعة من النصائح التي وجهها الى المصطافين على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » اليوم الجمعة، الى الحذر من التيار البحري الساحب » .

وأفاد الديوان بأن التيار الساحب هو تيار قوي وسريع يحرك المياه من الشاطئ نحو عرض البحر ،وقد يجرف السباح حتى لو كان سباحا ماهرا. وحذر المصطافين من السباحة قرب الصخور أو بالقرب من المصبات والموانئ ، مؤكدا ضرورة الانتباه الى الرايات التحذيرية وتجنب السباحة عند الراية الحمراء. كما دعا الى ضرورة مراقبة الاطفال وعدم تركهم لوحدهم قرب الماء ، وتجنب السباحة في حال تعب، مضيفا بأنه في حال الوقوع في التيار الساحب يجب على السباح البحث عن مخرج جانبي والسباحة بشكل مواز للشاطئ للخروج من التيار.