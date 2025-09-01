الحماية المدنية: 121 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال الـ24 ساعة الماضية

تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الماضية لإطفاء 121 حريقا في مناطق مختلفة من البلاد، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الإثنين على صفحته بمنصة “فيسبوك”.

وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 30 أوت 2025 إلى الساعة السادسة صباحا من يوم 1 سبتمبر 2025، 529 تدخلا منها 121 لإطفاء الحرائق و246 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و151 تدخلا في النجدة والاسعاف بالطرقات و07 تدخلات للنجدة بالشواطئ.

