الحماية المدنية : 472 تدخلا من بينها 91 لإطفاء الحرائق خلال الـ24 ساعة الماضية

بلغ عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 472 تدخلا من بينها 91 لإطفاء الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الأربعاء على صفحته بمنصة « فايسبوك ».

وتوزعت بقية تدخلات أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية، في الفترة المتراوحة من الساعة السادسة صباحا من يوم 2 سبتمبر إلى ساعة السادسة صباحا من اليوم 3 سبتمبر 2025، إلى 244 تدخلا للاسعاف في غير حوادث المرور و124 تدخلا للنجدة والاسعاف بالطرقات و13 تدخلا في مجالات مختلفة.

