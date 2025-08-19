الحماية المدنية: 530 تدخلا منها 87 لإطفاء حرائق خلال الـ24 ساعة الماضية

قامت وحدات الحماية المدنية بـ 87 تدخلا لإطفاء حرائق في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من مجموع 530 تدخلا، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء على صفحته بمنصة « فايسبوك ».

كما قام أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 18 أوت 2025 إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم 19 أوت 2025، ب150 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و285 تدخلا في غير حوادث المرور وتدخلا واحدا في الشواطئ.

