الحماية المدنية : 574 تدخلا في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 148 للنجدة والإسعاف بالطرقات

قامت وحدات الحماية المدنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ( من الساعة 06:00 من يوم الإثنين إلى الساعة 06:00 من صباح اليوم الثلاثاء)، بـ 574 تدخلا، من بينها 148 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.

وتوزعت بقية التدخلات، وفق ذات المصدر، إلى 40 عملية إطفاء حرائق و373 تدخلا في غير حوادث المرور، فيما بلغت بقية التدخلات 13.

