الخارجية: إجلاء ثلاثة تونسيين من هايتي بسبب تدهور الوضع الأمني

تمكنت السلطات التونسية من إجلاء ثلاثة مواطنين تونسيين مقيمين بالعاصمة الهايتية « بورتو برنس »، كانوا أعربوا عن رغبتهم في مغادرتها لتدهور الوضع الأمني فيها، وهي تعمل حاليا على تأمين إجلاء تونسي رابع.

وذكر بلاغ صادر اليوم السبت، عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن سفارة تونس بواشنطن تولت متابعة الإجراءات اللوجيستية الخاصة بهذا الإجلاء، الذي جرى في ساعة مُتأخرة من مساء الإثنين 25 مارس 2024.

ووصل المواطنون التونسيون الثلاثة سالمين إلى جزيرة « لا مارتينيك » الفرنسية أمس الجمعة على أن يغادروها مساء في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت سفارة تونس بالولايات المتحدة الأمريكية بادرت يوم 22 مارس الحالي بالتواصل مع السفارة الفرنسية، للنظر في إمكانية إجلائهم بالتعاون مع السلطات الفرنسية إذا ما قرّرت تنظيم رحلات إجلاء لفائدة جاليتها المقيمة بهايتي.

وفور إعلان فرنسا اعتزامها إجلاء جاليتها بهايتي، تولّت سفارة تونس بواشنطن التنسيق مع السفارة التونسية بفرنسا التي تقدمت بطلب لدى خلية الأزمة المُكلفة بهذا الملف صلب وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية وتمكنت من الحصول على موافقة السلطات الفرنسية بخصوص إجلاء المواطنين التونسيين الثلاث.

واستمر التنسيق بين السفارتين إلى حين صعود المعنيين بالأمر على متن رحلة الإجلاء.

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