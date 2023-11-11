الخارجية التونسية تُطالب بضرورة الوقف الفوري للعدوان ضد الشعب الفلسطيني

ترأٌس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمٌار اليوم الجمعة، الوفد التونسي في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمٌة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي ستنعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض لبحث العدوان الصهيوني على قطاع غزة والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدٌد الوزير تأكيد وقوف تونس مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومطالبتها بالتركيز على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الغاشم وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض عليه في قطاع غزة وكل فلسطين.

كلمات البحث :الخارجية التونسية;الشعب الفلسطيني;عدوان