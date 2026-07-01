الخارجية: الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم

​أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وفق بلاغ أصدرته مساء الثلاثاء، لكافة المواطنين، أنّه تقرّر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة، بداية من غرة جويلية 2026، إلى غاية 31 أوت 2026، وذلك ​من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس.

وتدوم حصة يوم الجمعة من الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

ويندرج ذلك وفق نص البلاغ في اطار الحرص على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المُسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن.

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