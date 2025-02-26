الخارجية: تعليق قرار مغادرة 12 طالبا تونسيا للولايات المتحدة الأمريكية بعد توقف برنامج « توماس جيفرسون »



أفضت مساعي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى تعليق قرار مغادرة 12 طالبا تونسيا منتفعا ببرنامج « توماس جيفرسون » للمنح الدراسية، الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت الوزارة في بلاغ توضيحي ل(وات)، اليوم الاربعاء، بان مساعيها « على المستوى المركزي وعلى مستوى سفارة تونس بواشنطن، أفضت إلى تعليق قرار مغادرة 12 طالبا تونسيا الولايات المتحدة الأمريكية، إلى حين البتّ في ملفاتهم وفي انتظار وجود حلول بديلة او جهات تتكفل بتمويل دراستهم ».

وذكرت أن مجلس البحوث والتبادل الدولي « ايركس » (IREX)، قرر وقف برنامج « توماس جيفرسون » للمنح الدراسية، وأعلم 12 طالبا تونسيا منتفعا بهذا البرنامج بضرورة مغادرتهم الولايات المتحدة الأمريكية في أجل أقصاه 23 فيفري 2025.

وشددت وزارة الشؤون الخارجية على أنه يجدر التوضيح أن إشعار المغادرة الذي تلقاه الطلبة التونسيون جاء في سياق إعلامهم بتوقف البرنامج المذكور وهي ليست عملية « ترحيل » خلافا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مجلس البحوث والتبادل الدولي « ايركس » المكلف بتنفيذ برنامج « توماس جيفرسون » بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية، أصدر هذا الإشعار تبعا لقرار تعليق المساعدات الخارجية الامريكية لمدة 90 يوما الذي ينسحب على تمويل برنامج « توماس جيفرسون » للمنح الدراسية.

يشار إلى أن برنامج « توماس جيفرسون » للمنح الدراسية يوفر لطلبة الجامعات والمعاھد العليا التونسیة الفرصة لقضاء سنة دراسية واحدة في إحدى الجامعات أو الكليات الأمريكية من دون الحصول على شهادات جامعية ویساعد على اكتساب مھارات وخبرات عدیدة.

ومنذ انطلاقه سنة 2013، أتاح هذا البرنامج لأكثر من 630 طالبًا جامعيًا تونسيا فرصة الدراسة في حوالي 100 كلية وجامعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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