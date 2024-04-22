رؤساء البعثات الدبلوماسية بتونس في جولة استكشافية بالشمال الغربي

نظّمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج جولة استكشافية وترويجية يومي 20 و21 أفريل 2024 إلى منطقة الشمال الغربي لفائدة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس، بمشاركة ما لا يقلّ عن 43 من السفراء رفقة عقيلاتهم، يمثلون مختلف القارات والبلدان الشقيقة والصديقة، وذلك سعياً للترويج للمخزون الثقافي والاقتصادي والتراث المادي واللامادي الذي تزخر به بلادنا وعملاً على مزيد التواصل مع السلك الدبلوماسي وفي إطار الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية.

وشمل برنامج الجولة الترويجية زيارات لعدد من المعالم الأثرية والتاريخية على غرار موقع دُقّة الأثري بولاية باجة المسجّل في قائمة اليونكسو للتراث العالمي وموقع سيدي بومخلوف بالكاف والموقع الأثري بيلاريجيا بولاية جندوبة، اطّلع خلالها رؤساء البعثات الدبلوماسية وعقيلاتهم على الخصوصيات الحضارية لهذه المواقع وعلى ما تتوفر عليه منطقة الشمال الغربي من إرث حضاري وثقافي ثري ومنتوج سياحي متنوع ومن فرص لاستكشاف مجالات واعدة للاستثمار في عدّة قطاعات وتشجيع المهن الصغرى ومساندة الباعثين الشبان والحرفيين والشركات الأهلية بما يساهم في خلق مواطن شغل ودعم جهود التنمية الجهوية.

كما اطلع المشاركون على مكوّنات المركّب الرياضي الدولي بعين دراهم ومركز التربصات والاصطياف ببني مطير والمركب الرياضي بأحد الفنادق بطبرقة، بالإضافة إلى تنظيم زيارتين ميدانيتين إلى ضيعتين فلاحيتين بكل من توكابر والسلوقية، في إطار دعم الصادرات ومزيد التعريف بالمنتوجات الفلاحية المحلية الأصيلة لمنطقة الشمال الغربي والتي لها رواج في عديد الأسواق الخارجية وتحصّلت على عديد الجوائز الدولية.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة لقائه مساء يوم 20 أفريل 2024 بطبرقة برؤساء البعثات الدبلوماسية المشاركين، توجّه نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالشكر لهم على تجاوبهم مع هذه المبادرة، مؤكدا اهتمام تونس بتطوير علاقاتها مع بلدانهم ومع مختلف دول العالم في شتى المجالات وذلك في إطار الشراكة الثنائية المثمرة. وشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية ومناصرة بلادنا لقيم العدل والسلم والأمن في العالم ووقوفها الدائم إلى جانب القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينة، مؤكدا أن تونس تبقى منفتحة دوما على العالم وهي معتزة بتراثها وحضارتها الضاربة في التاريخ.

كلمات البحث :بعثات دبلوماسية;خارجية;رحلة استكشافية