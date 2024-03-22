الخارجية: فريديريك ميتيران كان صديقا وفيا مخلصا لتونس

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ي بلاغ لها، أنها تلقّت ببالغ التأثر نبأ وفاة الوزير الفرنسي السابق فريديريك ميتيران، معتبرة إياه صديقا وفيا مخلصا لتونس والتونسيين.

وشددت الوزارة أنه برحيل ميتيران، تفقد الصداقة التونسية الفرنسية شخصية ساهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأبرزت الوزارة بأن الفقيد ساهم، بموهبته السردية المشهود لها، في التعريف لدى جمهور واسع بتاريخ تونس الغني وتراثها، مبرزة: « لقد أظهر فريديريك ميتيران، الكاتب والمخرج ورجل التلفزيون والسينما والإذاعة ووزير الثقافة والاتصال، التزاما ثابتا بتعزيز العلاقات الودّية بين تونس وفرنسا، ودعما لا يتزعزع للفنانين والمثقفين التونسيين. »

وتقدمت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بتعازيها ومواساتها لعائلة الفقيد ولأقربائه.

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