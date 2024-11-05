الخطوط التونسية: إيواء ركّاب طائرة مونتريال أحد النزل وجهودنا مكثفة لتجهيز الطائرة

أعلنت شركة الخطوط التونسية في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنّه وتبعًا لتعرّض طائرتها في مونتريال إلى مشكل تقني مفاجئ منذ يوم السبت الماضي، وحرصًا منها على ضمان راحة وسلامة مسافريها، قامت الشركة بتقديم الإحاطة والرعاية اللازمتين لركّابها المتضرّرين من الإضطرابات الأخيرة، حيث تم إيواؤهم بأحد النزل وتوفير كلّ الخدمات الضرورية لهم.

وأكدت الناقلة الوطنية أنّها تبذل جهوداً مكثفة لتجهيز الطائرة واتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان تأمين عودتهم إلى تونس خلال الساعات القادمة.

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