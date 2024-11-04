الخطوط التونسية تعتذر و تعلن استئجار طائرات بعد الاضطرابات التي شهدتها رحلاتها

تقدمت الخطوط التونسية في بلاغ لها اليوم الاثنين، تبعًا للاضطرابات التي شهدتها رحلاتها خلال أيام 1 و2 و3 و4 نوفمبر 2024 بسبب مشاكل تقنية مُفاجئة لعددٍ من طائراتها، بعميق اعتذاراتها عمّا لحق بالمسافرين وبالمتعاملين معها من إزعاج، كما أكدت تفهمها استياء الرأي العام مشيرة إلى أنها تبذل كل جهودها لتجاوز هذه الوضعية واعادة الحركة إلى سالف نشاطها.

وأفادت الشركة بأنّها قامت باستئجار 3 طائرات لتعزيز أسطولها الحالي على أن يتم خلال الساعات القادمة استكمال إجراءات استئجار الطائرة الرابعة، وهو ما سيمكّنها من تأمين نقل مسافريها إلى وجهاتهم.

كما أكدت الناقلة الوطنية أنّها حرصت منذ بداية الأزمة على استئجار طائرات لتعويض النقص الحاصل في أسطولها إلا أن عدم توفّر عروض آنية بالإضافة إلى تعقد الاجراءات، حال دون تدارك الإشكال القائم منذ بدايته.

وطمأنت الخطوط التونسية مسافريها المتضرّرين من التأخيرات الحاصلة، بأنّها ستتكفّل بمصاريف تغيير أو تعديل حجوزاتهم حسب طلباتهم.