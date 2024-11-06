الخطوط التونسية تعلن استئناف رحلات مونتريال تونس

أقلعت رحلة الخطوط التونسية عدد 2203 من مونتريال (كندا) ، أمس الثلاثاء، على الساعة 23 و30 دقيقة، توقيت مونتريال، وينتظر أن تصل الى مطار تونس قرطاج الدولي على الساعة 13 و37 دقيقة، بالتوقيت المحلي، مما سمح بحل اشكال المسافرين العالقين وفق ما صرحت به لـ « وات » الخطوط التونسية، اليوم الاربعاء.

وكانت شركة الخطوط التونسية قد نشرت بلاغا سابقا اشارت فيه الى تعرّض طائرتها في مونتريال إلى مشكل تقني مفاجئ منذ يوم السبت الماضي، وانها سعت الى تامين كل ظروف الاحاطة بالمسافرين المتضرّرين من الإضطرابات الأخيرة.

وأضافت الناقلة الوطنية ان رحلة ثانية للخطوط التونسية عدد 203 ستغادر مونتريال، اليوم الاربعاء، على الساعة 14 و15 بالتوقيت المحلي لمونريال، وينتظر ان تصل مطار تونس قرطاج الدولي، غدا الخميس على الساعة 4 و30 دقيقة صباحا بتوقيت تونس.

يذكر ان شركة الخطوط التونسية اوضحت في بلاغ نشرته، الاثنين المنقضي، انها قامت، تبعًا للاضطرابات التي شهدتها رحلاتها خلال أيام 1 و2 و3 و4 نوفمبر 2024 بسبب مشاكل تقنية مُفاجئة لعددٍ من طائراتها، باستئجار 3 طائرات لتعزيز أسطولها الحالي .

وأفادت الخطوط التونسية في سياق متصل، مسافريها الذين شهدت رحلاتهم تأخيرات، أنّها ستتكفّل بمصاريف تغيير أو تعديل حجوزاتهم حسب طلباتهم وانه يمكن التواصل معها عبر الخطوط الهاتفية والبريد الالكتروني.

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