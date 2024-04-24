الخطوط التونسية تغير برنامج 16 رحلة جراء اضراب مراقبي الحركة الجوية بفرنسا غدا

أعلنت الخطوط التونسية ان برنامج 16 رحلة من رحلاتها القادمة من فرنسا او المتجهة اليها سيعرف تغيبرا بداية من الساعة السادسة من صباح غد الخميس ولمدة 24 ساعة، جراء الاضراب الذي سينفذه مراقبو الحركة الجوية بفرنسا.

يشار الى أن مراقبي الحركة الجوية في فرنسا قرروا تنفيذ هذا الإضراب، الخميس 25 أفريل 2024، بعد فشل المفاوضات بخصوص الزيادة في الأجور وإجراءات أخرى ضمن إصلاح مخطط له لنظام مراقبة الملاحة الجوية في البلاد.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الإضراب في الغاء 75 بالمائة من الرحلات الجوية في مطار باريس أورلي و حوالي 65 بالمائة من الرحلات في مطار باريس شارل ديغول، الى جانب توقع تسجيل تأخير كبير في موعد الرحلات.

وأوضحت الخطوط التونسية، في بلاغ لها، مساء الأربعاء، ان البرمجة الجديدة للرحلات ستكون كالآتي:

- الرحلة رقم TU250 المنستير – نيس يوم 25 أفريل 2024 على الساعة 12:30 انطلاقا من المنستير.

- الرحلة رقم TU682 جربة – نيس يوم 25 أفريل 2024 على الساعة 12:50 انطلاقا من جربة.

- نقل مسافري الرحلة رقم TU996 تونس – نيس المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 على متن الرحلتين TU996 و TU998 المبرمجة يوم 26 أفريل 2024 انطلاقا من تونس نحو مطار نيس.

- الرحلة رقم TU462 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 من مطار المنستير الدولي باتجاه ليون على الساعة

06:30

- الرحلة رقم TU750 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 من مطار تونس باتجاه ليون على الساعة 07:15

- الرحلة رقم TU463 ليون – جربة – المنستير المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 ستنقل مسافري الرحلة رقم TU589 في نفس اليوم على الساعة 10:30 انطلاقا من مطار ليون

- نقل مسافري الرحلة رقم TU850 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 انطلاقا من تونس على متن الرحلة رقم TU2850 وذلك يوم 26 أفريل 2024 من مطار تونس باتجاه مطار ليون على الساعة 12:30

- نقل مسافري الرحلة رقم 851TU المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 على متن الرحلة رقم TU751 في اليوم ذاته على الساعة 11:35 انطلاقا من مطار ليون

- نقل مسافري الرحلة رقم TU654 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 على متن الرحلة رقم TU2654 في اليوم ذاته على الساعة 21:20 انطلاقا من مطار جربة باتجاه مطار باريس – شارل دي غول

- نقل مسافري الرحلة رقم TU634 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 على متن الرحلة رقم TU2634 المبرمجة يوم 26 أفريل 2024 على الساعة 21:20 انطلاقا من مطار جربة باتجاه مطار باريس – شارل دي غول

- نقل مسافري الرحلة رقم TU716 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 على متن الرحلة رقم TU716 المبرمجة يوم 26 أفريل 2024 على الساعة 06:20 انطلاقا من مطار تونس باتجاه مطار أورلي

- الرحلة رقم TU718 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 من مطار تونس باتجاه مطار اورلي على الساعة 10:05

- نقل مسافري الرحلة رقم TU722 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 على متن الرحلة رقم TU724 في اليوم ذاته على الساعة 17:40 انطلاقا من مطار تونس باتجاه مطار باريس – شارل دي غول

- الرحلة رقم TU680 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 من مطار المنستير باتجاه مطار مرسيليا على الساعة 22:00

- الرحلة رقم TU694 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 من مطار جربة باتجاه مطار مرسيليا على الساعة 22:00

- نقل مسافري الرحلة رقم TU930 المبرمجة يوم 25 أفريل 2024 على متن الرحلة رقم TU902 في اليوم ذاته على الساعة 13:00 انطلاقا من مطار تونس باتجاه مطار مرسيليا

ودعت الناقلة الوطنية المسافرين الى مزيد الاستفسار عبر الرقم 81107777 (من تونس) و +21670019161 (من الخارج) أو عبر البريد الالكتروني

callcenter@tunisair.com.tn

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