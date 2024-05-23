الخطوط التونسية تُبرمج 46 رحلة ذهابا وإيابا لنقل 6066 من الحجّاج الى البقاع المقدسة

برمجت الخطوط التونسية في اطار موسم الحجّ 46 رحلة بين ذهاب وإياب، باحتساب الرحلات المخصّصة للحجّاج المكفولين بالخارج، لتأمين نقل 6066 حاجًّا إلى البقاع المقدّسة .

تشمل رحلات الخطوط التونسية لموسم الحجّ 1445 / 2024، ستّة (6) مطارات تونسية دولية، وهي تتوزع، ذهابا وإيابا، الى 24 رحلة من مطار تونس- قرطاج و8 رحلات من مطار صفاقس- طينة الدولي و8 رحلات من مطار المنستير-الحبيب بورقيبة ورحلة واحدة، ذهابا وعودة، لكل من مطار توزر- نفطة ومطار قفصة – القصر ومطار طبرقة – عين دراهم ومطار قابس – مطماطة، وفق بلاغ نشرته وزارة النقل، الخميس.

وأشارت الخطوط التونسية إلى أنّه يقع السماح لكل حاج بحقيبتين لا يفوق وزن الحقيبة الواحدة 23 كغ، و5 لترات من ماء زمزم، وحقيبة يد واحدة داخل قمرة الطائرة لا يتجاوز وزنها 8 كغ.

واضافت الناقلة الجوية الوطنية، انها قامت، من اجل تسهيل عودة الحجيج التونسيين الميامين من البقاع المقدسة، بإرسال فريق متعدّد الاختصاصات إلى المملكة السعودية وذلك للإشراف على عمليات التسجيل والصعود من مطاري جدّة والمدينة المنورة مع التنسيق مع أفراد البعثات الأخرى من وزارتي الصحة والشؤون الدينية وشركة الخدمات والإقامات.

يذكر ان أولى رحلات الحجّ الى البقاع المقدّسة، انطلقت، امس الأربعاء، فيما ستكون آخر الرحلات المبرمجة في مرحلة الذهاب يوم 11 جوان 2024 باتجاه جدّة، أمّا أول رحلة عودة فستكون يوم 21 جوان 2024 انطلاقا من جدّة وآخرها يوم 9 جويلية 2024 انطلاقا من المدينة.

وانطلقت امس الأربعاء، من المحطّة الثانية بمطار تونس قرطاج الدولي، أولى رحلات الخطوط التونسية، مؤمنة نقل 265 حاجّا وحاجّة إلى البقاع المقدّسة في إطار موسم الحجّ 2024/1445 باتجاه المدينة المنوّرة .

وأفادت وزارة النقل انها قامت، في اطار الحرص على إنجاح موسم الحجّ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير أفضل الظروف الممكنة والإعداد الجيد على المستوى اللوجستي والتنظيمي والبشري بالتنسيق مع ديوان الطيران المدني والمطارات ومجمع الخطوط التونسية وجميع الأطراف المتدخّلة.

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