الخطوط التونسية تُعلن تعطّل المنظومة الإعلامية لتسجيل المسافرين بالمطارات

أعلنت الخطوط التونسية في بلاغ عاجل لها، أن المنظومة الإعلامية للتسجيل تعطلت بمختلف المطارات التونسية، منذ فجر اليوم الثلاثاء 14 افريل 2026.

واشارت الى انها قامت باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية قصد تلافي التأخير في عملية تسجيل المسافرين. واكدت الخطوط التونسية تجند كافة مصالحها للعمل على معالجة هذا الإشكال في أسرع وقت ممكن، والتقليص من تبعاته على سير الرحلات.

