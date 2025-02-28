الخطوط التونسية: حزمة إجراءات لتحفيز التونسيين المقيمين بالخارج تشمل التذاكر والأمتعة وخطايا التأخير

أعلنت الخطوط التونسيّة عن إطلاقها، في إطار سياسة الدّولة لدعم التونسيين المقيمين بالخارج عرضا ترويجيا من 19 فيفري إلى 20 مارس 2025، قابل للتجديد والتمديد في فترة العودة بـ 18 يوما إضافيا لتصل الى 7 سبتمبر 2025 .

وأكدت شركة الخطوط التونسية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على « فايسبوك »، ان العرض الترويجي يخص، ذهابا وإيابا، كلا من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتّحدة وبلجيكا والنّمسا وإسبانيا وكندا والبرتغال.

وأشارت الى انه علاوة على العرض التفاضلي للأفراد والقاضي بتوفير تذاكر ذات تعريفة منخفضة عن طريق الاقتناء المبكّر، خصّت العائلات متعدّدة الأفراد، وتحديدا المتكوّنة من 3 أفراد فما فوق، بمناسبة الموسم الصيفي 2025 بتخفيضات إضافية مقارنة بالعرض الخاص بالأفراد تتراوح بين 30 و40 أورو للفرد الواحد المنتمي إلى ذات العائلة مع التمتّع بتخفيض 50 بالمائة على رسوم الخدمات عند اقتناء التذاكر بإحدى وكالاتها.

ولاحظت انها قامت، في اطار الالتزام بالدور الاجتماعي وسعيا لتسهيل عودة العائلات المحدودة الدخل المقيمة بالخارج، بإقرارتخفيض استثنائي في العرض الترويجي الخاص بالتونسيين بالخارج يعادل 40 بالمائة من قيمته لفائدة 5 آلاف منتفع يتّم ضبط قائماتهم من قبل ديوان التونسيين بالخارج.

وبيّنت ان بقية الامتيازات التي سيتمتّع بها التونسيون المقيمون بالخارج على متن الخطوط التونسية خلال الموسم الصيفي 2025 مقارنة بالموسم المنقضي، تتضمن تمكين كل مسافر من الشريحة المعنية بهذا العرض في مرحلة الذهاب قادما من الدّول الأوروبية، من قطعة أمتعة بوزن 32 كغ عوضا عن قطعة ذات 23 كغ ومن قطعة أمتعة ذات 10 كغ بقمرة الطائرة عوضًا عن قطعة ذات 8 كغ. كما تمّ إقرار تخفيضات تصل إلى 30 بالمائة من معلوم قطعة أمتعة إضافية أولى.

وأكدت انه سيتم إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج من دفع معلوم الخطايا عند تغيير الحجز مع إضافة امتياز خاص بالموسم الصيفي 2025 يمكّنهم من إلغاء الحجز قبل موعد الرّحلة.

ولفتت الى انه تم تطوير الخدمة عن بعد وتقريبها عبر إحداث بوّابة خاصة بالعرض التخفيضي مدرجة بموقع « واب » الشركة لضمان تحقيق الهدف من توفير هذا العرض التفاضلي الخاصّ بالموسم الصيفي 2025 بالنجاعة المطلوبة الى جانب القنوات التقليدية لاقتناء التذاكر المتمثّلة في نقاط البيع التابعة للخطوط التونسية ووكالات الأسفار

وأبرزت انه يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج اقتناء تذاكرهم ذات التعريفة المنخفضة عن بعد من خلال اتصالهم مباشرة بالموزّع الصوتي للشركة، كما يمكنهم القيام بتغيير الحجوزات وخدمات السّفر المتنوّعة على غرار المقاعد والأمتعة وغيرها.

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