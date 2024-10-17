الخطوط التونسيّة: الفصل بين مهام المدير العام ومهام رئيس مجلس الإدارة

قرّر مجلس إدارة شركة الخطوط التونسيّة تجسيد الفصل بين مهام المدير العام ومهام رئيس مجلس الإدارة، بحسب بلاغ أصدرته أمس، الأربعاء، بورصة تونس.

وتمّت تسمية الحبيب المكّي، في منصب رئيس إدارة الناقلة الوطنية، ومنتصر بانوني، كمكلف بالإدارة العامّة للشركة ذاتها. والجدير بالذكر أنّ هذا القرار اتخذه مجلس الإدارة في اجتماع عقده منذ يوم 2 أوت 2024.

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