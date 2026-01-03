الداخلية: إحباط عملية إرهابية بالقصرين والقضاء على الإرهابي الخطير صدّيق العبيدي والقبض على آخر

أعلنت وزارة الداخلية، بأن الوحدات الأمنية تمكنت صباح اليوم السبت، في إطار عمل أمني إستباقي، من إحباط عملية إرهابية، بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير « صدّيق العبيدي »، وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي المرافق له، وذلك في محيط السوق الأسبوعية بمعتمدية فريانة من ولاية الڨصرين.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن عون أمن تعرض خلال هذه العملية إلى إصابات بدنية بليغة، إستوجبت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة الى أن العملية الأمنية لازالت متواصلة للكشف عن كامل ملابساتها.

