الداخلية : إيقاف أبرز الأطراف الضالعة في جرائم الاحتكار والمضاربة

قامت وحدات أمنيّة تابعة لسلكي الأمن والحرس الوطنيّين بإيقاف « أبرز الأطراف الضالعة في جرائم الاحتكار والمضاربة » وتحرير محاضر عدليّة في شأنها بالتنسيق مع النيابة العمُوميّة، وفق ما أكدته وزارة الداخلية ليلة البارحة في بلاغ.

وأفادت الوزارة بأن عمليّات أمنية شملت أسواق البيع بالجُملة والتفصيل في كافة أنحاء الجمهوريّة وتركّزت بالأساس على « الأطراف الضالعة في المضاربة غير المشروعة والمساهمة في ارتفاع الأسعار والإضرار بالمقدرة الشرائيّة للمُواطن ».

وأضافت أن مُختلف الوحدات الأمنيّة واصلت عمليّاتها الهادفة للتصدّي لجرائم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في قطاع الخضر والغلال وبقيّة المواد الاستهلاكيّة، التي أدّت في الفترة الأخيرة إلى « ترفيع مُفتعل في الأسعار واضطراب في التزوّد ».

كلمات البحث :الداخلية;جرائم الاحتكار