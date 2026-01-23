الداخلية: القضاء على خلية إرهابية قرب ماجل بلعباس بالقصرين

قامت قوات الأمن يوم الخميس، بالقضاء على خلية إرهابية تتكون من 4 أفراد بأحد المناطق المجاورة لمعتمدية ماجل بلعباس بعد أن تم تعقبها في الأيام الأخيرة الماضية.

وأكدت وزارة الداخلية أن العمل مستمر دون إنقطاع في كافة أنحاء الجمهورية لإحباط أي تدبير يستهدف أمن تونس وشعبها وستبقى بلادنا عزيزة ٱمنة شامخة أبد الدهر وستتكسر على حصونها المنيعة كل أشكال الإرهاب.

