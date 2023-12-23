الداخلية تدعو مستعملي الطريق الى أخذ الاحتياطات اللازمة بسبب هبوب رياح قوية

دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، نتيجة هبوب رياح قوية في مختلف ولايات الجمهورية.

وأكدت الوزارة في بلاغ مروري مساء اليوم السبت، ضرورة التعديل من السرعة وترك مسافة الامان وملازمة اليمين وعدم وضع أشياء او امتعة بالعربات تحد من القدرة على التحكم في القيادة، مضيفة أنه يتعين تثبيت الحاويات والمجرورات باستعمال المزالج الملتوية بالنسبة الى الشاحنات الثقيلة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع كل الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشاد مستعملي الطريق ومساعدتهم، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بهواتف النجدة التالية:

-الامن الوطني: 197

-الحرس الوطني: 193

-الحماية المدنية: 198

-المركز الوطني للارشاد للحرس الوطني: 71.680.448

-ادارة شرطة المرور: 71.343.201

وكان المعهد الوطني للرصد الجوي اعلن في نشرة متابعة، عن هبوب رياح قوية من القطاع الغربي وبالشمال الشرقي وبالمرتفعات ليلة السبت، لتتراوح بين 40 الى 60 كلم/س، وتصل 80 كلم/س في شكل هبات، ومعتدلة من 20 الى 40 كلم/س ببقية الجهات.

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