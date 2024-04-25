الداخلية تشرع في استغلال مقر متطور للأرشيف لمزيد إحكام التصرف في الوثائق

اخر تحديث : 25/04/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

الداخلية

شرعت وزارة الداخلية في استغلال مقر جديد للأرشيف تمت تهيئته بتجهيزات متطورة وتكنولوجيات حديثة، وذلك قصد مزيد إحكام التصرف في الوثائق تماشيا مع رقمنة الإدارة .

وأكد وزير الداخلية كمال الفقي ، الذى أعطى شارة انطلاق استغلال هذا المقر أمس الأربعاء ، على ضرورة التصرف الحديث في الوثائق باعتبارها إحدى ركائز الحوكمة الرشيدة،

كما شدد وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم ، على أهمية اندماج وزارة الداخلية في الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنظيم طرق العمل الحديثة.


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