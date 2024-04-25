الداخلية تشرع في استغلال مقر متطور للأرشيف لمزيد إحكام التصرف في الوثائق

شرعت وزارة الداخلية في استغلال مقر جديد للأرشيف تمت تهيئته بتجهيزات متطورة وتكنولوجيات حديثة، وذلك قصد مزيد إحكام التصرف في الوثائق تماشيا مع رقمنة الإدارة .

وأكد وزير الداخلية كمال الفقي ، الذى أعطى شارة انطلاق استغلال هذا المقر أمس الأربعاء ، على ضرورة التصرف الحديث في الوثائق باعتبارها إحدى ركائز الحوكمة الرشيدة،

كما شدد وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم ، على أهمية اندماج وزارة الداخلية في الاستراتيجية الوطنية للرقمنة وتنظيم طرق العمل الحديثة.

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