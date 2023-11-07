الداخلية تعلن القبض على جميع الإرهابيين الفارين من السجن

تمكنت تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني على الساعة الخامسة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023، من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين و هم أحياء.

وتجدر الإشارة إلى تمكن عوني أمن يوم 05 نوفمبر 2023 من القبض على الإرهابي الأول المدعو أحمد المالكي بمساعدة من المواطنين في حي التضامن.

وجددت وزارة الداخلية شكرها لجميع وحداتها التي لا تدخر جهدا في مكافحة الارهاب وتعقب الإرهابيين والتصدي لهم حماية للمواطنين و حفاظا على حرمة الوطن.

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