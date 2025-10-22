الداخلية تعلن عن مناظرة خارجية للانتداب .. فيما يلي تفاصيلها

أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. المناظرة تشمل انتداب مهندسين في الاتصالات، ومهندسين في الإعلامية، بالإضافة إلى مهندس اختصاص هندسة مدنية.

حددّت الوزارة تاريخ 27 أكتوبر 2025 لانطلاق التسجيل عن بعد، على أن يُغلق التسجيل يوم 17 نوفمبر 2025.

شروط المشاركة:

أن يكون المترشح مسجلاً بجدول عمادة المهندسين وحاصلًا على الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة، وألا يتجاوز عمره 40 سنة حسب أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006.

مطابقة الشهادة العلمية للمترشح مع الاختصاص المطلوب.

طريقة المشاركة:

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: recrutementdaf.interieur.gov.tn، وسحب استمارة الترشح لإرفاقها لاحقًا بملف الترشح.

رفض كل ترشح إلكتروني ناقص أو غير واضح البيانات.

مراحل إجراء المناظرة:

المرحلة الأولى: دراسة الملفات (ضارب 1)

تقوم لجنة المناظرة بالتثبت من ترتيب المترشحين حسب النقاط المحصلة: معدل شهادة الباكالوريا ضارب (1) + معدل سنوات الدراسة لنيل الشهادة الوطنية لمهندس ضارب (2). يتم دعوة المراتب الأولى لتقديم ملفات الترشح حسب الإختصاص، وفي حدود عشرة أضعاف الخطط المراد سد شغورها.

المرحلة الثانية: اختبار شفاهي (ضارب 2)

حول موضوع في الاختصاص مأخوذ من البرنامج المُلحق بقرار تنظيم المناظرة.

المرجع: قرار وزير الداخلية المؤرخ في 01 سبتمبر 2025، الرائد الرسمي عدد 108 بتاريخ 02 سبتمبر 2025، بشأن تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.