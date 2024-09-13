الداخلية: تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات وحجز 15 كغ من القنب الهندي

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن توفّر معلومات لدى وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة المخدّرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس مفادها نشاط ذوي شبهــة في تهريب المواد المخدّرة من دولة مجاورة وترويجها بولايات القصرين، الساحل وتونس الكبرى.

وبتعميق التحريات والأعمال الميدانية في نطاق عمليّة امنية نوعيّــة تعهّدت بتنفيذها وحدات الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات ونظيرتــــها لمكافحة الاجرام للحرس الوطني ببن عروس معزّزتين بوحدات تابعة لفوجي الطلائع والتدخلات السريعـــة بالعوينة، وبتفتيش لعدد من المحلات المشبوهة بالعوينة تونس وفوسانة بالقصرين تم ضبط 4 أشخاص من ذوي الشبهة من عناصر الوفاق الإجرامي وحجز 150 صفيحة من مخدر القنب الهندي « الزطلة » زنتها 15 كغ و3 سيارات مستغلة في نقل وتهريب المواد المخدّرة.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواصلة الأبحاث.

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