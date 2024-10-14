الداخلية: تفكيك شبكـة دولية لتهريب المخدّرات وحجز 16 كغ من «القنب الهندي»

نفّذت الوحدات التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس معزّزة بوحدات الإدارة العامة لوحدات التدخل، عمليّة أمنيّة نوعيّة بمنطقتين متاخمتين لجبل الشعانبي، مكنت من القبض على 4 أشخاص من ذوي شبهة في تهريب المواد المخدرة من دولة مجاورة وحجز 160 صفيحة من مخدّر القنب الهندي « الزطلة » تزن 16 كغ و02 سيارات مستغلة في تهريب المواد المخدرة ومبالغ مالية وصكوك بنكيّة.⁠

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن النيابة العمومية أذنت بمراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض.

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