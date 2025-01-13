الداخلية تقرر انتداب 1950 حافظ أمن بسلك الأمن والشرطة

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين في بلاغ، بأنها قررت انتداب 1950 حافظ أمن بسلك الأمن والشرطة، وهي تعتزم لذلك فتح مناظرتين بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي خلال السنة التكوينية 2025.

ووفق المصدر ذاته، تشمل المناظرة الأولى انتداب ألف (1000) حافظ أمن، وسيتم فتح المناظرة على موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية بداية من يوم 16 جانفي 2025 إلى غاية يوم 3 فيفري 2025 .

وسيجري في المناظرة الثانية انتداب 950 حافظ أمن، وسيقع فتح المناظرة على موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية في تاريخ يتم تحديده لاحقا .

وذكرت وزارة الداخلية أنه يمكن الاطلاع على الشروط المطلوبة ومراحل تقديم ملفات الترشح على موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية (httpss://recrutementdgsn.interieur.gov.tn) .

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