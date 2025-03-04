الداخلية توضّح حيثيات الفيديو المتداول بشأن « تدخل عنيف» لأعوان أمن ضدّ شخص وتتخذ جملة من الإجراءات

أصدرت وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بلاغا على إثر تذمر بعض المواطنين بمحيط المركز العمراني الشمالي، يوم أمس من تصرفات شخص تعمد القيام بحركات منافية للأخلاق والتجرد من ملابسه تماما أمام المارة من الفتيات والنسوة بالطريق العام.

وبإعلام الوحدات الأمنية بالموضوع تنقلت دورية تابعة للمركز العمراني الشمالي لتتمكن من ضبط المعني عاريا تماما وبمحاولة أعوان الدورية السيطرة على المظنون فيه وإلباسه البعض من ثيابه، استعصى وحاول الفرار مما اضطرهم إلى استعمال القوة لإصعاده إلى السيارة.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به من أجل « التجاهر بالفحش والإستعصاء ».

وأشارت الوزارة إلى أنه على إثر تداول مقطع فيديو يوثق بعض أطوار الواقعة، ويبين التدخل العنيف، تم الإذن فورا بإيقاف جميع العناصر عن العمل، وفتح بحث إداري وعدلي في شأنهم.

كلمات البحث :الإجراءات;الداخلية;فيديو