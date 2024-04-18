الداخلية تُطيح بإرهابي ثان وتُواصل البحث عن مساعده

أعلنت وزارة الداخليّة في بيان لها، أنّه على إثر توفّر معلومات يوم أمس الأربعاء 17 أفريل 2024 مفادُها رصد عُنصرين إرهابيّين مساء بجهة « عين الغرم » عمق جبل « السيف » بولاية القصرين، تمّ تكون فريق أمني مشترك من أعوان المصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب بالقصرين بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني وفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني وبتمشيط المكان وبعد نصب كمين محكم أمكن إلقاء القبض على العنصر الارهابي المدعو « سيف الدين زبيبة » والأبحاث لا تزال جارية والمساعي حثيثة لإلقاء القبض على مُرافقه.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت في بلاغ اليوم الخميس 18 أفريل 2024 تمكن وحدات مختصة من الادارة العامة للحرس الوطني والجيش الوطني وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على أمير كتيبة »أجناد الخلافة » الإرهابي المصنف خطير جدا « محمود السلامي » المُكنى بـ « يوسف »، إثر نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين، وحجزت بحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة.

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