الداخلية: صفحات تعمدت ترويج مغالطات ضد المؤسسة الأمنية ويجري تتبعها قضائيا

قالت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الأربعاء، إنه « سُجل خلال الفترة الأخيرة تعمد بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الإجتماعي ترويج أكاذيبها ومغالطاتها المعهودة والمتواصلة ضد المؤسسة الأمنية ».

واوضحت وزارة الداخلية هذه الصفحات تقف وراءها أطراف غاياتها معلومة دأبت على نشر الشائعات وتزييف الحقائق، وهي لا تمت بأي صلة للوزارة أو لأي من وحداتها الميدانية.

وأكدت الوزارة « أن هذه الحملات الممنهجة والمتكررة ليست سوى مساع يائسة لإستهداف الدولة والتشويش على عمل المؤسسة الأمنية وما حققته من نجاحات في المدة الأخيرة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وفرض الأمن والإستقرار ».

واضافت في البلاغ أن المؤسسة الأمنية بما راكمته من خبرة وإنضباط وتماسك وفاعلية في أداء مهامها بكل كفاءة ومهنية، قد شرعت بالتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المختصة في تتبع كل من يقف وراء هذه الحملات المضللة سواء داخل البلاد أو خارجها لما تمثله إدعاءاتها ومغالطاتها من تهديد مباشر لمؤسسات الدولة ووحدتها.

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