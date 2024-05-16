الداخلية: عنف مورس على أمنيين أثناء القاء القبض على مهدي زقروبة

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، في تصريح لإذاعة « إي أف أم »، اليوم الخميس 16 ماي 2024، اعتداء الأمنيين على المحامي مهدي زقروبة سواء أثناء عمليّة إيقافه في دار المحامي أو في مكان الإيقاف، مؤكدا أن إجراءاتهم كانت سليمة وتم اقتراح عرض طبيب على مهدي زقروبة إلا أن محاميه رفضوا ذلك.

وأكد المتحدث أنه على عكس ذلك هناك عملية تعنيف لأعوان الأمن عند القيام بواجبهم فضلا عن سبهم وشتمهم، مبرزا بأن مراكز الإيقاف وعمليات البحث كلّها مسجلة وموثقة ومراقبة وسيتم تقديمها للقضاء إذا طلب ذلك .

وتعهد بوزغاية بتتبع جميع الادعاءات والمغالطات.

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