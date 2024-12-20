الداخلية: فتح مكاتب العلاقات مع المواطن كلّ يوم سبت لقبول الملفات الإدارية

أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ مساء اليوم الجمعة، بأنه « سيتم فتح مكاتب العلاقات مع المواطن بمناطق الأمن والحرس الوطنيين كل يوم سبت بداية من الساعة 09:00 صباحا الى الساعة 13:00 لقبول الملفات الادارية الخاصة بالمواطنين وتقديم الخدمة ».
وأوضحت الوزارة في بلاغها أن « ذلك جاء في اطار العمل على تسهيل الخدمات الامنية الادارية المسداة للمواطن (بطاقة تعريف وطنية، بطاقة عدد 03 وجوازات سفر…) و إتاحة الفرصة للمواطنين غير القادرين على التوجه الى مراكز الامن والحرس الوطنيين في الايام العادية بسبب ارتباطاتهم المهنية وحرصا على تفادي الاشكاليات المتعلقة بتوقيت اسداء هذه الخدمات.
كلمات البحث :الداخلية;مكاتب البريد;ملفات إدارية
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