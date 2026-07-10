الداخلية: فتح مناظرة خارجية بالإختبارات لإنتداب ملازمين أُول إنتداب مباشر



أعنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ملازمين أول « انتداب مباشر » بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

شروط الترشح:

- أن يكون المترشح قد أتمّ بنجاح مرحلة دراسات عليا لا تقل مدتها عن خمس (05) سنوات بعد البكالوريا في إحدى الاختصاصات المحددة ضمن الملحق بموقع واب مناظرات وزارة الداخلية: https://recrutementdgsn.interieur.gov.tn

- أن يكون المترشح محرزًا على الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

- أن يكون عمره 20 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر بتاريخ 01 جانفي 2026، ويمكن الاستثناء من شرط السن القصوى في حدود سنة واحدة (01) حسب حاجة الادارة، ويتمتع المترشحون الذين أدّوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني باستثناء من شرط السن القصوى للانتداب في حدود سنة واحدة. ويتم التنفيل في السن القصوى وفقًا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02/09/1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28/08/1992.

- أن يتضح بعد الفحوصات الطبية والاختبارات النفسية أنه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية.

- أن يبلغ طول القامة 1.70م على الأقل بالنسبة للذكور، و1.65م على الأقل بالنسبة للإناث.

- أن لا تقل جملة حدة البصر عن 20/15 للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات.

الوثائق المطلوبة:

- استمارة الترشح يتم سحبها من موقع الواب ويتم تقديمها إلى مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية للتأشير عليها وإرفاقها بملف الترشح.

- مطلب ترشح محرر على ورق عادي باسم السيد وزير الداخلية.

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. – نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة.

- أصل بطاقة عدد 03 لم يمضِ على تاريخ استخراجها 03 أشهر (يمكن اعتماد نسخة من وصل الإيداع لبطاقة عدد 03) وصل تنزيل مبلغ مالي قدره 10 دنانير بالحساب البريدي للمركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بريصا: 17001000000091001514 بعنوان المساهمة في مصاريف الانتداب.

- ظرف بريدي مضمون الوصول يحمل العنوان الشخصي للمترشح.

- نسخة من شهادة حسن السيرة للذين أدّوا الخدمة العسكرية.

- نسخة من رخصة السياقة للمتحصل عليها.

- مضمون ولادة لم يمضِ على تاريخ استخراجه 03 أشهر.

على الراغبين في الترشح للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التسجيل بموقع الواب: https://recrutementdgsn.interieur.gov.tn⁠ خلال الفترة الفاصلة بين 10 جويلية 2026 و29 جويلية 2026 وإرسال كامل ملف الترشح عن طريق البريد (مضمون الوصول) إلى: إدارة الانتدابات – « 18 شارع الاستقلال قرطاج بيرصا 2016 تونس »- في أجل أقصاه 30 جويلية 2026 مع ضرورة التنصيص في الظرف الخارجي على عبارة « ملازمين أول انتداب مباشر » مرفوقًا بالوثائق المطلوبة.

تشتمل المناظرة على ثلاثة مراحل:

- مرحلة أولى: اختبارات جهوية كتابية معرفية وفي الاختصاص يومي 13 و20 ديسمبر 2026 بمراكز اختبار جهوية: تتمثل في تحرير موضوع في الاختصاص، أسئلة متعددة الاختيارات (120 سؤالًا في الثقافة العامة: 80 سؤالًا باللغة العربية و40 سؤالًا باللغة الفرنسية)، تحرير موضوع في الثقافة العامة، حوصلة باللغة العربية في 30 سطرًا لوثيقة مكتوبة باللغة الفرنسية واستخراج قرارات من وضعية ما (درس حالة مكتوبة).

- يتم إعلام المترشحين المعنيين بإجراء الاختبارات الكتابية عبر إرسالية قصيرة (SMS) على رقم النداء الشخصي للمترشح لاستخراج استدعاء الاختبارات الكتابية من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

- مرحلة ثانية مركزية: يتم إعلام الناجحين في الاختبارات الكتابية عبر إرسالية قصيرة (SMS) على رقم النداء الشخصي للمترشح لاستخراج استدعاء اختبارات المرحلة الثانية من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ ومكان اجراء الاختبارات والمتمثلة في فحوصات طبية، اختبارات رياضية بالنسبة للمقبولين طبيا، اختبار تقني نفسي بالنسبة للناجحين في إختبار الرياضة، اختبار شفاهي في مواد الاختصاص بالنسبة للناجحين في الاختبار التقني النفسي، المثول أمام لجنة الامتحان بالنسبة للناجحين في الاختبار الشفاهي في مواد الاختصاص والعرض على السوابق العدلية.

- مرحلة ثالثة مركزية: يتم اعلام الناجحين في اختبارات المرحلة الثانية عبر إرسالية قصيرة (SMS) على رقم النداء الشخصي للمترشح لاستخراج استدعاء اختبارات المرحلة الثالثة من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ ومكان اجراء الاختبارات والمتمثلة في تحاليل طبية تكميلية وفحوصات نفسية معمقة.

ملاحظات:

- يجب على المترشح التنصيص على رقم هاتفه الشخصي بمطلب الترشح.

- لا تقبل الملفات التي لا تتضمن استمارات التسجيل المستخرجة من موقع الواب ومؤشر عليها من قبل مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية.

- عدم الاستدعاء يعتبر إجابة بالرفض ولا يتم إرجاع الملفات لأصحابها.

- يرفض كل ملف ترشح غير مستوفٍ للوثائق المطلوبة أو لم يرد في الآجال المضبوطة أعلاه.

- يتم اعتماد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.

- لا تقبل أي وثيقة تكميلية لملف الترشح بعد غلق الترشحات.

- شهادة الحضور وشهادة النجاح لا تعتمد في تحديد المستوى التعليمي ولا تخول لصاحبها المشاركة في المناظرة.

- وصل خلاص معلوم الطابع الجبائي الخاص باستخراج بطاقة عدد 03 لا يعوض نسخة من وصل إيداع بطاقة عدد 03.

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