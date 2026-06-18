الداخلية: تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور

تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، اثر عمل استعلامي ومتابعة فنيّة وميدانية عالية الدقّة بالتنسيق مع ادارات الاختصاص، من كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور.

وكشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بمباشرة الأبحاث في الموضوع بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية أمكن ضبط وايقاف أغلب متزعمّي وعناصر الشبكتين الاجراميتين المذكورتين وعددهم 25 شخصا وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة.

هذا ولا تزال الأبحاث جارية في قضية الحال.

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