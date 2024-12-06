الداخلية: مداهمات بالقيروان والمهدية تسفر عن إيقاف 432 «عنصرا خطيرا» وحجز كميات من المخدرات

قامت وحدات أمنية من مختلف الأسلاك، فجر اليوم الجمعة، بعمليات مداهمة بالقيروان والمهدية أسفرت عن ضبط 432 « عنصرا خطيرا »، بين مفتش عنهم ومحكوم عليهم في قضايا ترويج المخدرات وقضايا حق عام مختلفة، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية.وذكر المصدر ذاته، في بلاغ، أن المداهمات أسفرت أيضا عن حجز 44 كغ من مخدر القنب الهندي « الزطلة » و 2.5 كغ من مخدر « الكوكايين » و235 قرصا مخدرا.

وأضافت أن عمليات المداهمة جرت تحت إشراف قيادات أمنية عليا بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع النيابة العمومية، وتأتي مواصلة للعمليات الأمنية واسعة النطاق داخل الجمهورية، وفي إطار تعقب العناصر الإجرامية الخطيرة.

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