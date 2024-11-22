الداخلية: مداهمات بمرجع نظر إقليمي بنزرت وباجة تسفر عن ضبط 321 عنصرا خطيرا

اخر تحديث : 22/11/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزارة الداخلية بلاغ

قامت فجر اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتحت إشراف قيادات أمنية عليا بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع النيابة العمومية بعدد من المداهمات بمرجع نظر إقليمي بنزرت وباجة أسفرت عن ضبط 321 عنصرا خطيرا بين مفتش عنهم و محكوم عليهم في قضايا ترويج المخدرات و قضايا حق عام مختلفة.

كما تم خلال العمليات الأمنية، حجز 20 صفيحة و 27 قطعة من مخدر الزطلة و 15100 قرص مخدر و 5 بنادق صيد و مسدس و596 خرطوشة صيد.


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