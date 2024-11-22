الداخلية: مداهمات بمرجع نظر إقليمي بنزرت وباجة تسفر عن ضبط 321 عنصرا خطيرا

قامت فجر اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك وتحت إشراف قيادات أمنية عليا بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع النيابة العمومية بعدد من المداهمات بمرجع نظر إقليمي بنزرت وباجة أسفرت عن ضبط 321 عنصرا خطيرا بين مفتش عنهم و محكوم عليهم في قضايا ترويج المخدرات و قضايا حق عام مختلفة.

كما تم خلال العمليات الأمنية، حجز 20 صفيحة و 27 قطعة من مخدر الزطلة و 15100 قرص مخدر و 5 بنادق صيد و مسدس و596 خرطوشة صيد.

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