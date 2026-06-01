الداخلية: مناشير كفّ التفتيش يُمكن قبولها بكل مناطق الأمن والحرس بكامل الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مساء اليوم الاثنين، أنه في إطار الحرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المسداة من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنيبه عناء التنقلات، فإنه تقرر قبول مناشير « كف التفتيش » الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم، بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية.

