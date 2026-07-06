الداخلية: مناظرة لانتداب ضباط شرطة مساعدين إختصاص عدلي

تعتزم وزارة الداخلية فتح مناظرة خارجية بالإختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لإنتداب ضباط شرطة مساعدين إختصاص عدلي (إناث وذكور) بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التاليـة:

*أن يكون المترشح محرزا على شهادة البكالوريا أو على شهادة معادلة لها على الأقل أو على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى وفق التراتيب الجاري بها العمل.

* أن يكون المترشح محرزا على الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

* أن يكون عمره 20 سنة على الأقل و24 سنة على الأكثر بتاريـخ 01/01/2026 ويمكن الإستثناء من شرط السن القصوى في حدود سنة واحدة (01) حسب حاجة الإدارة ، ويتمتع المترشحون الذين أدّوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة من مصالح وزارة الدفاع الوطني بإستثناء من شرط السن القصوى للإنتداب في حـدود سنة واحدة، ويتم التنفيل في السن القصوى وفقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 02/09/1982 المتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الإنتداب الخارجية والمتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28/08/1992.

* أن يتضّح بعد الفحوصات الطبية والاختبارات النفسية أنه قادر على مباشرة أي نشاط بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية.

*أن يبلغ طول القامة 1.70م على الأقل بالنسبة للذكور و1.65م بالنسبة للإناث.

* أن لا تقلّ جملة حدّة البصر عن 15/20 للعينين قبل إصلاح النظر بالنظارات.

الوثائق المطلوبة :

۔ استمارة الترشح: يتم سحبها من موقع الواب ويتم تقديمها إلى مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمّن ببطاقة التعريف الوطنية للتأشير عليها وإرفاقها بملف الترشح.

۔ مطلب ترشح محرّر على ورق عادي بإسم السيد وزير الداخليـــة.

۔ نسخة من بطاقة التعريف الوطنيـــــــة.

۔ نسـخة من شهادة البكالوريا أو شهادة المعادلة أو شهادة التكوين المنظرة.

۔ نســخ من شهائــد في اختصاصات مختلفة إن توفّرت.

۔ أصل بطاقة عدد 03 لم يمض على تاريخ إستخراجها 03 أشهر (يمكن اعتماد نسخة من وصل الايداع لبطاقة عدد 03).

۔ وصل تنزيل مبلغ مالي قدره 10 دنانير بالحساب البريدي للمركز الوطني للتكوين المستمر للأمن الوطني بقرطاج بيرصا: 17001000000091001514 بعنوان المساهمة في مصاريف الانتداب.

۔ ظرف بريدي مضمون الوصول يحمل العنوان الشّخصي للمترشـــّــح. ۔ نسخة من شهادة حسن السيرة للذين أدّوا الخدمة العسكريـــة.

۔ وثيقة تفيد التنفيل في السن للذين تجاوزوا السن القصوى.

۔ نسخة من رخصة السياقـــة للمتحصل عليها. -مضمون ولادة لم يمض على تاريخ استخراجه 03 أشهر.

وعلى الراغبين في الترشح للمناظرة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة التسجيل بموقع الواب: https://recrutementdgsn.interieur.gov.tn خلال الفترة الفاصلة بين 06 جويلية 2026 و26 جويلية 2026 وإرسال كامل ملف الترشح عن طريق البريد (مضمون الوصول) إلى إدارة الانتدابات، « 18 شارع الاستقلال قرطاج بيرصا 2016 تونس »، في أجل أقصاه 27 جويلية 2026 مع ضرورة التنصيص في الظرف الخارجـي على عبارة « ضباط شرطة مساعدين إختصاص عدلي »مرفوقا بالوثائق المطلوبة.

وتشتمل المناظرة على ثلاثة مراحل:

مرحلة أولى: اختبارات كتابية يوم 04 أكتوبر 2026 بمراكز اختبار جهوية: تتمثل في تحرير موضوع في الثقافة العامة والإجابة على أسئلة متعددة الاختيارات QCM.

- يتمّ إعلام المترشحين المعنيين بإجراء الاختبارات الكتابية عبر إرسالية قصيرة (SMS) على رقم النداء الشخصي للمترشح لاستخراج استدعاء الاختبارات الكتابية من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ و مكان إجراء الاختبارات.

مرحلة ثانية مركزية:

يتمّ إعلام الناجحين في الاختبارات الكتابية عبر إرسالية قصيرة (SMS) على رقم النداء الشخصي للمترشح لاستخراج استدعاء اختبارات المرحلة الثانية المركزية من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ ومكان إجراء الاختبارات والمتمثلة في فحوصات طبية، اختبارات رياضية بالنسبة للمقبولين طبيا، واختبار تقني نفسي بالنسبة للناجحين في اختبار الرياضة، العرض على القيس والسوابق العدلية والمثول أمام لجنة الإختبار الشفاهي بالنسبة للناجحين في الاختبار التقني النفسي.

مرحلة ثالثة مركزية:

يتمّ إعلام الناجحين في اختبارات المرحلة الثانية عبر إرسالية قصيرة (SMS) على رقم النداء الشخصي للمترشح لاستخراج استدعاء اختبارات المرحلة الثالثة من موقع الواب الخاص بانتدابات وزارة الداخلية يتضمن تاريخ ومكان إجراء الاختبارات والمتمثلة في فحوصات طبية تكميلية واختبار تقني نفسي معمق.

و يجب على المترشح التنصيص على رقم هاتفه الشخصي بمطلب الترشح و لا تقبل الملفات التي لا تتضمن استمارات التسجيل مستخرجة من موقع الواب ومؤشر عليها من قبل مركز الأمن أو الحرس الوطنيين مرجع النظر من حيث السكنى حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية.

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