الداخلية: منع مواطنة تونسية من السفر سببه أنّها محلّ تحجير سفر قضائي

نشرت وزارة الداخلية مساء اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنه خلافا لما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام الإلكترونية على غرار الموقع الالكتروني لقناة الجزيرة نقلا عن المواطنة التونسية « نسيبة بن علي » بخصوص منعها من السفر يوم الثلاثاء 24/09/2024 من طرف السلطات التونسية دون وجود أي قرار قضائي صادر في شأنها، فقد تمّ تداول تصريحات المعنية دون التأكد من صحتها بالرجوع لمصالح وزارة الداخلية أو لمكتب الإعلام والاتصال بالوزارة حسب ما يقتضيه العمل الصحفي.

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ المعنية تقدمت بتاريخ 11/09/2024 في مناسبة أولى إلى مطار تونس قرطاج قصد اتمام اجراءات السفر باتجاه باريس، حيث تبيّن أنّها محلّ تحجير سفر قضائي صادر عن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وعليه تولت مصالح شرطة الحدود والأجانب بالمطار إعلامها بقرار تحجير السفر الصادر في شأنها وتمكينها من المرجع القضائي قصد تسوية وضعيتها. ثمّ تقدّمت في مناسبة ثانية إلى مطار تونس قرطاج بتاريخ 24/09/2024 قصد إتمام اجراءات السفر باتجاه باريس.

وأبرزت الوزارة أنّ المذكورة لاتزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى، الأمر الذي يؤكد علمها بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي.

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